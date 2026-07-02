В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Внуково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Вчера, 09:25