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Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Егорьевск - РИА Новости, 02.07.2026
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17:02 02.07.2026 (обновлено: 17:05 02.07.2026)
Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Егорьевск

Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку на Егорьевск, из-за которой погиб младенец

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал руководство Организации и его профильные структуры осудить атаку ВСУ на Егорьевск.
  • В результате атаки украинского беспилотника на частный жилой дом в Егорьевске погиб шестимесячный младенец.
  • Дмитрий Полянский представил данные о пострадавших мирных жителях от атак украинских формирований по российским территориям за прошедшую неделю и с начала года.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал руководство Организации и его профильные структуры осудить атаку ВСУ на Егорьевск, в результате которой погиб младенец.
Дипломат привел данные по пострадавшим мирным жителям от атак украинских формирований по российским территориям за прошедшую неделю и с начала года. Он отметил, что "особняком среди этих преступлений" стоит атака на подмосковный Егорьевск, произошедшая во вторник.
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"Украинский беспилотник целенаправленно, и это хорошо видно на кадрах с камер видеонаблюдения, ударил по частному жилому дому. Под завалами оказалась семья с двумя детьми. До них смогли добраться спасатели, но шестимесячный младенец скончался по пути в больницу. Ожидаем от руководства ОБСЕ и его профильных структур осуждения этой варварской и ничем не спровоцированной атаки", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
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