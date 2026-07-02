Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Егорьевск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал руководство Организации и его профильные структуры осудить атаку ВСУ на Егорьевск.
- В результате атаки украинского беспилотника на частный жилой дом в Егорьевске погиб шестимесячный младенец.
- Дмитрий Полянский представил данные о пострадавших мирных жителях от атак украинских формирований по российским территориям за прошедшую неделю и с начала года.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал руководство Организации и его профильные структуры осудить атаку ВСУ на Егорьевск, в результате которой погиб младенец.
Дипломат привел данные по пострадавшим мирным жителям от атак украинских формирований по российским территориям за прошедшую неделю и с начала года. Он отметил, что "особняком среди этих преступлений" стоит атака на подмосковный Егорьевск, произошедшая во вторник.
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"Украинский беспилотник целенаправленно, и это хорошо видно на кадрах с камер видеонаблюдения, ударил по частному жилому дому. Под завалами оказалась семья с двумя детьми. До них смогли добраться спасатели, но шестимесячный младенец скончался по пути в больницу. Ожидаем от руководства ОБСЕ и его профильных структур осуждения этой варварской и ничем не спровоцированной атаки", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.