Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Егорьевск

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"Украинский беспилотник целенаправленно, и это хорошо видно на кадрах с камер видеонаблюдения, ударил по частному жилому дому. Под завалами оказалась семья с двумя детьми. До них смогли добраться спасатели, но шестимесячный младенец скончался по пути в больницу. Ожидаем от руководства ОБСЕ и его профильных структур осуждения этой варварской и ничем не спровоцированной атаки", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.