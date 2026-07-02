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Обезьяна напала на россиянку и убила ее - РИА Новости, 02.07.2026
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20:02 02.07.2026 (обновлено: 21:48 02.07.2026)
Обезьяна напала на россиянку и убила ее

Shot: агрессивная обезьяна убила пенсионерку в Адыгее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОбезьяна
Обезьяна - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агрессивная обезьяна напала на 84-летнюю женщину в Тахтамукайском районе Адыгеи, в результате чего пострадавшая скончалась от кровопотери.
  • Животные жили в вольерах незаконно, уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Агрессивная обезьяна напала на пенсионерку в Адыгее, сообщил Telegram-канал Shot.
«

"Трагедия произошла на дачном участке в Тахтамукайском районе республики. Восьмидесятичетырехлетняя женщина открыла вольер, чтобы покормить животных, не соблюдая меры безопасности. На нее напал примат и сильно искусал ноги, а потом накинулся на ее 39-летнего внука. Пенсионерка умерла на месте до приезда скорой от сильной кровопотери. Пострадавший мужчина госпитализирован", — говорится в публикации.

Как уточняется, экзотические звери принадлежат внучке погибшей. При этом животные жили в вольерах незаконно. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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ПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский район
 
 
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