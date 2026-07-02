Обезьяна напала на россиянку и убила ее

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"Трагедия произошла на дачном участке в Тахтамукайском районе республики. Восьмидесятичетырехлетняя женщина открыла вольер, чтобы покормить животных, не соблюдая меры безопасности. На нее напал примат и сильно искусал ноги, а потом накинулся на ее 39-летнего внука. Пенсионерка умерла на месте до приезда скорой от сильной кровопотери. Пострадавший мужчина госпитализирован", — говорится в публикации.