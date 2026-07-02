В Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе

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"По данным следствия, в июне 2026 года после употребления в пищу блюд в одном из кафе города Нижнего Новгорода с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились пятеро взрослых и один ребенок, который госпитализирован в инфекционную больницу", - говорится в сообщении.