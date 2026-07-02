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В Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе - РИА Новости, 02.07.2026
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16:24 02.07.2026
В Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе

СК: в Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились в кафе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде пятеро взрослых и ребенок отравились после посещения одного из кафе.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
  • Работа кафе приостановлена, проводится расследование совместно с Роспотребнадзором.
КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Пятеро взрослых и ребенок отравились после посещения одного из кафе в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья услуг, сообщило следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
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"По данным следствия, в июне 2026 года после употребления в пищу блюд в одном из кафе города Нижнего Новгорода с жалобами на ухудшение самочувствия и признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились пятеро взрослых и один ребенок, который госпитализирован в инфекционную больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователем СК совместно со специалистами Роспотребнадзора организован комплекс необходимых следственных действий и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Работа кафе приостановлена.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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