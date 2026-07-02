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Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом в регионах - РИА Новости, 02.07.2026
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16:40 02.07.2026 (обновлено: 16:45 02.07.2026)
Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом в регионах

Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак поручил подготовить меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах.
  • Он добавил, что особое внимание стоит уделить регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании.
  • Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями должно представить конкретные меры на следующем заседании штаба.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании, сообщило правительство РФ.
Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. На нем особое внимание было уделено регионам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения, прежде всего регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании.
"Александр Новак отметил, что с учетом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение будет сконцентрировано на наиболее уязвимых регионах, где требуется принятие дополнительных адресных решений. Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах", - сообщило правительство.
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