Новак поручил подготовить меры стабилизации ситуации с топливом в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак поручил подготовить меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах.
- Он добавил, что особое внимание стоит уделить регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании.
- Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями должно представить конкретные меры на следующем заседании штаба.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить конкретные меры для стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании, сообщило правительство РФ.
Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. На нем особое внимание было уделено регионам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения, прежде всего регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании.
"Александр Новак отметил, что с учетом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение будет сконцентрировано на наиболее уязвимых регионах, где требуется принятие дополнительных адресных решений. Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах", - сообщило правительство.