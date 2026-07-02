Глава Якутии будет представлять интересы Арктики и Севера на мировом уровне

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев будет представлять интересы всех арктических и северных территорий на мировом уровне.

На трехгодичном собрании Организации городов и местных властей (ОГМВ) Николаева избрали одним из пяти сопрезидентов ОГМВ. В состав российской делегации вошли представители 40 регионов России.

Николаев рассказал, что выборы были конкурентными и проходили под камерами с использованием бюллетеней, в которых участвовали 250 делегатов со всего мира. За главу Якутии отдали голоса 139 делегатов, что обеспечило ему второе место после представителя Африки (мэра Йоханнесбурга), получившего 152 голоса. Остальные кандидаты набрали менее 100 голосов. Президентом самой организации стал мэр турецкого города Конья, который в ходе голосования обошел мэра Мехико.

"На конференцию в мою поддержку приехала делегация из порядка 100 человек. Это показатель того, какое большое внимание в стране уделяется развитию местного самоуправления. Подобные площадки, где Россия может напрямую общаться с другими странами в текущих условиях, абсолютно важны", – приводит слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.

Коллеги предложили главе Республики Саха системно представлять на мировом уровне интересы северных и арктических городов, а также права коренных народов мира. По его словам, интерес к этой повестке уже проявили коллеги из ЮАР, Южной Америки, Индонезии и Новой Зеландии.