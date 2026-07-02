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Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти в августе-сентябре - РИА Новости, 02.07.2026
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14:44 02.07.2026 (обновлено: 15:02 02.07.2026)
Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти в августе-сентябре

Грузинский НПЗ в Кулеви откажется от российской нефти в августе-сентябре

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Black Sea Petroleum намерена в августе-сентябре полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
  • Переработка нефти нероссийского происхождения откроет для продукции Black Sea Petroleum доступ на высокомаржинальные рынки.
  • Black Sea Petroleum расширяет сотрудничество с американской Honeywell, подписав новые договоренности о поставке высокотехнологичного оборудования и внедрении современных автоматизированных систем управления производством.
ТБИЛИСИ, 2 июл – РИА Новости. Компания Black Sea Petroleum (BSP), которая управляет единственным в Грузии нефтеперерабатывающим заводом в порту Кулеви, намерена в августе-сентябре полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения, говорится в ее заявлении.
"С августа-сентября текущего года компания начинает полностью перерабатывать сырую нефть нероссийского происхождения. Это откроет для продукции Black Sea Petroleum доступ на высокомаржинальные рынки", - указывается в сообщении.
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В первом полугодии 2026 года на НПЗ было переработано порядка 650 тысяч тонн сырья. Какова была доля российской нефти, в сообщении не уточняется.
Компания также рассказала о расширении сотрудничества с американской Honeywell - после ранее заключенных соглашений по инженерному сопровождению и лицензированию стороны подписали новые договоренности, предусматривающие поставку высокотехнологичного оборудования и внедрение современных автоматизированных систем управления производством.
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