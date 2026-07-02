Грузинский НПЗ анонсировал отказ от российской нефти в августе-сентябре

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания Black Sea Petroleum намерена в августе-сентябре полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.

Переработка нефти нероссийского происхождения откроет для продукции Black Sea Petroleum доступ на высокомаржинальные рынки.

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ТБИЛИСИ, 2 июл – РИА Новости. Компания Black Sea Petroleum (BSP), которая управляет единственным в Грузии нефтеперерабатывающим заводом в порту Кулеви, намерена в августе-сентябре полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения, говорится в ее заявлении.

"С августа-сентября текущего года компания начинает полностью перерабатывать сырую нефть нероссийского происхождения. Это откроет для продукции Black Sea Petroleum доступ на высокомаржинальные рынки", - указывается в сообщении.

В первом полугодии 2026 года на НПЗ было переработано порядка 650 тысяч тонн сырья. Какова была доля российской нефти, в сообщении не уточняется.