Миллионы баррелей нефти из Ирана скопились на танкерах в море, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.

До 68 миллионов баррелей иранской нефти остаются на танкерах в море, пока Иран активно ищет покупателей в период действия исключения из санкций.

Более 90% судов с иранской нефтью не имеют четкого пункта назначения, большая часть нефти находится в Персидском заливе и вокруг него, в Индийском океане или в Малаккском проливе недалеко от Сингапура.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В общей сложности до 68 миллионов баррелей иранской нефти остаются на танкерах в море, пока Иран активно ищет покупателей в период действия предоставленного США исключения из санкций, пишет агентство Блумберг.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.

"Общий объем иранской нефти, находящейся в море - как в транзите, так и на стоянке - колеблется от 58 до 68 миллионов баррелей", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической Vortexa и собственные расчеты.

Иран пытается найти покупателей своей нефти до истечения срока в 60 дней, предоставленного Вашингтоном, отмечает агентство.

Как сообщает Блумберг, более 90% из тех судов, что находятся в море, не имеют четкого пункта назначения: суда указывают в качестве следующего порта или "по заказу", или Сингапур.

Большая часть нефти находится в Персидском заливе и вокруг него, в Индийском океане или в Малаккском проливе недалеко от Сингапура, говорится в материале.