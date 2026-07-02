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Миллионы баррелей нефти из Ирана скопились на танкерах в море, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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12:58 02.07.2026 (обновлено: 14:29 02.07.2026)
Миллионы баррелей нефти из Ирана скопились на танкерах в море, пишут СМИ

Блумберг: десятки миллионов баррелей нефти из Ирана скопились на танкерах в море

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.
  • До 68 миллионов баррелей иранской нефти остаются на танкерах в море, пока Иран активно ищет покупателей в период действия исключения из санкций.
  • Более 90% судов с иранской нефтью не имеют четкого пункта назначения, большая часть нефти находится в Персидском заливе и вокруг него, в Индийском океане или в Малаккском проливе недалеко от Сингапура.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В общей сложности до 68 миллионов баррелей иранской нефти остаются на танкерах в море, пока Иран активно ищет покупателей в период действия предоставленного США исключения из санкций, пишет агентство Блумберг.
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.
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"Общий объем иранской нефти, находящейся в море - как в транзите, так и на стоянке - колеблется от 58 до 68 миллионов баррелей", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической Vortexa и собственные расчеты.
Иран пытается найти покупателей своей нефти до истечения срока в 60 дней, предоставленного Вашингтоном, отмечает агентство.
Как сообщает Блумберг, более 90% из тех судов, что находятся в море, не имеют четкого пункта назначения: суда указывают в качестве следующего порта или "по заказу", или Сингапур.
Большая часть нефти находится в Персидском заливе и вокруг него, в Индийском океане или в Малаккском проливе недалеко от Сингапура, говорится в материале.
В то же время более 20 миллионов баррелей иранской нефти простаивают в азиатских водах уже не менее семи дней, что почти на 18% больше, чем неделей ранее, говорится в статье со ссылкой на Kpler Ltd.
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