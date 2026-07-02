В Госдуме рассказали, что УК должна ремонтировать бесплатно

Краткий пересказ от РИА ИИ Управляющие компании обязаны оплачивать из средств капитального ремонта починку лифтов и инженерных систем, уборку двора, а также замену домофонов, лампочек и оконных стекол в подъездах.

Замена лифта считается капитальным ремонтом и финансируется из фонда капитального ремонта, однако если лифт вышел из строя до истечения гарантийного срока, ответственность за его замену несет производитель, а управляющая компания обязана организовать эту работу.

Неисправные трубы, стояки и другие инженерные системы, относящиеся к общему имуществу, а также освещение мест общего пользования обслуживаются за счет средств, уплачиваемых по статье «содержание жилья».

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Управляющие компании многоквартирных домов обязаны без дополнительных сборов с жильцов обеспечивать починку лифтов и инженерных систем, уборку двора, а также замену домофонов, лампочек и оконных стекол в подъездах, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев ЛДПР).

Жильцы ежемесячно платят за содержание и ремонт общего имущества, это, по словам депутата, не "черный ящик", а конкретные средства, которые должны идти на то, чтобы дом был в порядке.

"Так, замена лифта считается капитальным ремонтом, и он финансируется из фонда капитального ремонта. Однако если лифт вышел из строя до истечения гарантийного срока, ответственность за его замену несет производитель, управляющая компания обязана организовать эту работу", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что управляющая компания также должна оплачивать замену замка на входной двери многоквартирного дома. Он добавил, что это входит в счет статьи "содержание и ремонт жилья". Кроме того, по его словам, домофон и доводчик дверей также находятся в зоне ответственности управляющей компании.

"Разбитое стекло в подъезде - это общее имущество дома, и его замена - обязанность УК )управляющей компании - ред.). Если окно разбили, то ответственность может быть возложена на виновных, но если они не найдены, ремонт производится за счет УК. Опять же, искать виновных - обязанность УК, и пока их ищут, стекло вставляет УК за свой счет", - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что неисправные трубы, стояки и другие инженерные системы, относящиеся к общему имуществу, также обслуживаются за счет средств, уплачиваемых по статье "содержание жилья". Он уточнил, что управляющая компания обязана оперативно устранять аварии и неисправности.

"Уборка придомовой территории и подъездов. Это входит в перечень работ по содержанию общего имущества дома и оплачивается вами ежемесячно. УК должна обеспечивать чистоту и порядок. То же самое относится и к освещению мест общего пользования: замена лампочек в подъездах, на лестничных клетках и в подвалах также должна производиться УК за счет средств на содержание жилья", - заключил он.

По словам депутата, если управляющая компания говорит, что течет крыша и нужно скинуться на ремонт, это либо обман, либо она не разобралась, откуда брать деньги. Крыша - общее имущество, ее ремонт должен быть заложен в плане работ управляющей компании.