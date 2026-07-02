В Литве считают, что статья о неразмещении ЯО устарела, заявил президент

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры почти всех фракций парламента Литвы считают, что статья конституции о неразмещении ядерного оружия устарела и ее следует вычеркнуть.

Спикер сейма Юозас Олекас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти все руководители фракций парламента Литвы считают, что статья конституции о неразмещении ядерного оружия устарела и ее надо вычеркнуть, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

"Мнения практически совпали, и лидеры почти всех фракций выразили мнение, что статья 137 устарела, и что ее даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть", - сказал Науседа на пресс-конференции после встречи с лидерами фракций парламента.

По его словам, Литва останется членом конвенции о нераспространении ядерного оружия. Науседа добавил, что конституция составлялась "в совершенно иных геополитических обстоятельствах", а сейчас Литва практически единственная из стран НАТО сохраняет для себя такой запрет в конституции, и это "обидно".

Спикер сейма Юозас Олекас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.

В настоящее время конституция Литвы запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения или иностранных военных баз, но политики, включая президента Гитанаса Науседу, не исключают возможности внесения поправок в основной закон, сообщает LRT.