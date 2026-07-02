В Литве считают, что статья о неразмещении ЯО устарела, заявил президент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидеры почти всех фракций парламента Литвы считают, что статья конституции о неразмещении ядерного оружия устарела и ее следует вычеркнуть.
- Спикер сейма Юозас Олекас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года.
- Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти все руководители фракций парламента Литвы считают, что статья конституции о неразмещении ядерного оружия устарела и ее надо вычеркнуть, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
"Мнения практически совпали, и лидеры почти всех фракций выразили мнение, что статья 137 устарела, и что ее даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть", - сказал Науседа на пресс-конференции после встречи с лидерами фракций парламента.
По его словам, Литва останется членом конвенции о нераспространении ядерного оружия. Науседа добавил, что конституция составлялась "в совершенно иных геополитических обстоятельствах", а сейчас Литва практически единственная из стран НАТО сохраняет для себя такой запрет в конституции, и это "обидно".
Спикер сейма Юозас Олекас сообщил, что все процедуры по изменению конституции планируется завершить до конца осенней парламентской сессии этого года.
Газета Financial Times со ссылкой на источники в начале июня сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
В настоящее время конституция Литвы запрещает нахождение на территории страны оружия массового поражения или иностранных военных баз, но политики, включая президента Гитанаса Науседу, не исключают возможности внесения поправок в основной закон, сообщает LRT.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.