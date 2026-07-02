Ученые ускорили созревание йогуртов с помощью рентгена

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые УрФУ установили, что малые дозы рентгеновского излучения активизируют работу микробов, сквашивающих молоко.

По словам исследователей, обработка заквасок рентгеновским излучением позволила сократить время созревания йогурта на полчаса-час.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Малые дозы рентгеновского излучения заставляют сквашивающих молоко микробов "работать" активнее, установили ученые Малые дозы рентгеновского излучения заставляют сквашивающих молоко микробов "работать" активнее, установили ученые УрФУ . Эти данные могут улучшить технологию производства кисломолочных продуктов, например, йогуртов. Результаты представлены в International Journal of Radiation Biology.

Один из этапов производства кисломолочных продуктов — переработка молочного сахара лактозы. Для этого к сырью добавляются специальные культуры молочнокислых бактерий. Некоторые из них (например, Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus) могут стать активнее под действием рентгеновского излучения, установили ученые Уральского федерального университета (УрФУ).

"Мы облучали закваски малыми дозами рентгеновского излучения, а затем смотрели, как это сказалось на жизнеспособности и активности бактерий. По сути, мы хотели понять, можно ли с помощью малых доз облучения не просто не навредить бактериям, а сделать их работу даже эффективнее", — объяснил один из авторов работы, старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров.

Ученый добавил, что бактерии получили дозы радиации в 60, 80 и 120 сантигрей — такие дозы возможно получить от естественного радиационного фона Земли за 300–500 лет. Обработка позволила сократить время созревания йогурта на полчаса‑час в зависимости от дозы (например, с шести часов до пяти с половиной).

© Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров в процессе изучения влияния радиоактивного излучения на пищевые продукты Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров в процессе изучения влияния радиоактивного излучения на пищевые продукты © Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ 1 из 2 © Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров и доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева в лаборатории, где проводятся опыты с облучением Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров и доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева в лаборатории, где проводятся опыты с облучением © Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ 2 из 2 Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров в процессе изучения влияния радиоактивного излучения на пищевые продукты © Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ 1 из 2 Старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров и доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева в лаборатории, где проводятся опыты с облучением © Фото : Артем Шевелев/Фотоклуб УрФУ 2 из 2

"Предварительное облучение закваски не делает йогурт хуже. Ни сразу после воздействия, ни при хранении вкус и качество йогурта не меняются, он остается безопасным, если, конечно, хранится в холодильнике", — добавила одна из авторов исследования, доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Ирина Селезнева.

По мнению специалистов УрФУ, ускорение активности бактерий может помочь при производстве йогуртов, сократив сроки создания и, возможно, повлияв на снижение себестоимости продукта. С другой стороны, полученные данные помогут в будущем научиться делать живые организмы более устойчивыми к стрессу или полезными, пояснили исследователи.

"Сейчас мы ищем золотую середину: какую именно дозу давать, чтобы получить нужный результат, и разбираемся, что именно при этом происходит с бактериями. Главная цель на будущее — провести комплексный анализ эффектов малых доз облучения на биологические объекты. Мы хотим понять, как с помощью такого "стресса" можно подготовить организм к выживанию в тяжелых условиях, например, при последующем облучении более высокими дозами, и где еще, кроме пищевой промышленности, такой эффект можно применить с пользой", — рассказала Селезнева.