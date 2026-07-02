Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 02.07.2026
Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции, пишут СМИ

FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО
Флаги Турции и НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны рассматривают Турцию как критически важного стратегического партнера из-за опасений отказа США от «зонтика безопасности» над Европой.
  • Оборонная промышленность Анкары обладает масштабами, необходимыми для массового производства БПЛА, в которых срочно нуждаются европейские члены НАТО.
  • Турецкие оборонные компании быстро растут и могут достичь высокой степени самодостаточности в производстве вооружений, соответствующих стандартам НАТО.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские страны хотят использовать оборонный потенциал Турции на фоне опасений, что США откажутся от "зонтика безопасности" над Европой, пишет газета Financial Times.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Позже Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских солдат.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Европе признали, что пока не могут воевать без США
22 июня, 10:12
"Опасения, что США могут отказаться от своего "зонтика безопасности" над Европой, вынуждают провести жесткую переоценку ситуации. Турцию больше не рассматривают лишь как неудобного европейского союзника - теперь она также воспринимается как критически важный стратегический партнер", - говорится в публикации.
По данным издания, оборонная промышленность Анкары обладает масштабами, необходимыми для массового производства БПЛА, в которых срочно нуждаются европейские члены НАТО.
"Турция обладает мощным предпринимательским потенциалом, высокой инженерной компетенцией и промышленным потенциалом, с которыми в Европе может сравниться только Германия", - приводит издание слова неназванного представителя НАТО.
При этом отмечается, что производство в Германии обходится дорого.
Как пишет газета, турецкие оборонные компании очень быстро растут и реагируют на рыночный спрос. Издание подчеркивает, что Турция может достичь высокой степени самодостаточности в производстве вооружений, соответствующих стандартам НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Лавров: признаки того, что США поддаются нажиму Европы по Украине, заметны
21 июня, 23:19
 
В миреЕвропаТурцияСШАНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала