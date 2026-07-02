Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские страны рассматривают Турцию как критически важного стратегического партнера из-за опасений отказа США от «зонтика безопасности» над Европой.
- Оборонная промышленность Анкары обладает масштабами, необходимыми для массового производства БПЛА, в которых срочно нуждаются европейские члены НАТО.
- Турецкие оборонные компании быстро растут и могут достичь высокой степени самодостаточности в производстве вооружений, соответствующих стандартам НАТО.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские страны хотят использовать оборонный потенциал Турции на фоне опасений, что США откажутся от "зонтика безопасности" над Европой, пишет газета Financial Times.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Позже Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тысяч американских солдат.
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"Опасения, что США могут отказаться от своего "зонтика безопасности" над Европой, вынуждают провести жесткую переоценку ситуации. Турцию больше не рассматривают лишь как неудобного европейского союзника - теперь она также воспринимается как критически важный стратегический партнер", - говорится в публикации.
По данным издания, оборонная промышленность Анкары обладает масштабами, необходимыми для массового производства БПЛА, в которых срочно нуждаются европейские члены НАТО.
"Турция обладает мощным предпринимательским потенциалом, высокой инженерной компетенцией и промышленным потенциалом, с которыми в Европе может сравниться только Германия", - приводит издание слова неназванного представителя НАТО.
При этом отмечается, что производство в Германии обходится дорого.
Как пишет газета, турецкие оборонные компании очень быстро растут и реагируют на рыночный спрос. Издание подчеркивает, что Турция может достичь высокой степени самодостаточности в производстве вооружений, соответствующих стандартам НАТО.