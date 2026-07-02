Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок "лежит в руинах"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что российский фондовый рынок "лежит в руинах", заявила она журналистам в рамках Финансового конгресса.

Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки предыдущие 15 недель и на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года. Суммарное падение индикатора за это время превысило 20%.