Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок "лежит в руинах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с утверждением, что российский фондовый рынок "лежит в руинах".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что российский фондовый рынок "лежит в руинах", заявила она журналистам в рамках Финансового конгресса.
"Я бы таких критических терминов не употребляла", - парировала Набиуллина в ответ на вопрос с формулировкой, что российский фондовый рынок "лежит в руинах".
Фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности, сообщила она ранее.
Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки предыдущие 15 недель и на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года. Суммарное падение индикатора за это время превысило 20%.