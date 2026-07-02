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Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок "лежит в руинах" - РИА Новости, 02.07.2026
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14:24 02.07.2026
Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок "лежит в руинах"

Набиуллина не согласилась с тем, что фондовый рынок в России "лежит в руинах"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с утверждением, что российский фондовый рынок "лежит в руинах".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с тем, что российский фондовый рынок "лежит в руинах", заявила она журналистам в рамках Финансового конгресса.
"Я бы таких критических терминов не употребляла", - парировала Набиуллина в ответ на вопрос с формулировкой, что российский фондовый рынок "лежит в руинах".
Фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности, сообщила она ранее.
Индекс Мосбиржи ощутимо снижался почти без остановки предыдущие 15 недель и на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года. Суммарное падение индикатора за это время превысило 20%.
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