ЦБ повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки.
- Средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14–14,5%, и прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущему прогнозу, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.