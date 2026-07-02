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ЦБ повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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13:55 02.07.2026
ЦБ повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ РФ повысил ожидания по траектории ключевой ставки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки.
  • Средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14–14,5%, и прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Набиуллина в середине июня говорила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки ЦБ РФ в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз. Согласно текущему прогнозу, средняя траектория ключевой ставки в текущем году составляет 14-14,5%.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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