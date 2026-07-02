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Полиция разыскивает девочку, которая ушла из дома в Тюмени и не вернулась - РИА Новости, 02.07.2026
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13:48 02.07.2026
Полиция разыскивает девочку, которая ушла из дома в Тюмени и не вернулась

МВД разыскивает девочку, которая ушла из дома в Тюмени и не вернулась

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетняя девочка ушла со двора дома в Тюмени 30 июня в неизвестном направлении.
  • Полиция подключилась к поискам пропавшей девочки, проводится проверка.
  • У девочки особые приметы: нет передних зубов, во время прогулки она была одета в зеленую кофту, черные штаны и белые кроссовки.
ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка ушла со двора дома 30 июня в Тюмени в неизвестном направлении, полиция подключилась к ее поискам, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Мама девочки Александра Никитина рассказала РИА Новости, что ее 12-летняя дочь ушла со двора, где гуляла со своей пятилетней сестрой, 30 июня. Самостоятельный поиск по родственникам и друзьям результата не принес.
"2 июля от законного представителя поступило заявление. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней. Проводится проверка", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Особые приметы потерявшейся девочки: нет передних зубов (упала при катании на роликах), во время прогулки была одета в зеленую кофту, черные штаны, на ногах - белые кроссовки. Со слов матери, ранее девочка из дома не уходила, а если оставалась ночевать у подруги, то спрашивала разрешения.
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30 июня, 19:14
 
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