Полиция разыскивает девочку, которая ушла из дома в Тюмени и не вернулась

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатилетняя девочка ушла со двора дома в Тюмени 30 июня в неизвестном направлении.

Полиция подключилась к поискам пропавшей девочки, проводится проверка.

У девочки особые приметы: нет передних зубов, во время прогулки она была одета в зеленую кофту, черные штаны и белые кроссовки.

ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка ушла со двора дома 30 июня в Тюмени в неизвестном направлении, полиция подключилась к ее поискам, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Мама девочки Александра Никитина рассказала РИА Новости, что ее 12-летняя дочь ушла со двора, где гуляла со своей пятилетней сестрой, 30 июня. Самостоятельный поиск по родственникам и друзьям результата не принес.

"2 июля от законного представителя поступило заявление. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней. Проводится проверка", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.