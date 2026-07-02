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К поискам пропавших в Туве девочек присоединились дружинники и волонтеры - РИА Новости, 02.07.2026
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12:56 02.07.2026
К поискам пропавших в Туве девочек присоединились дружинники и волонтеры

МВД: дружинники и волонтеры присоединились к поискам пропавших в Туве девочек

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись.
  • К поискам подключились спасатели МЧС, волонтеры, народные дружины, следственные и прокурорские органы.
  • Поиски ведутся непрерывно, проверяются все возможные версии, обследуются береговая линия, акватория реки и прилегающая территория.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Члены народной дружины и волонтеры присоединились к поискам пропавших в Кызыле двух 13-летних девочек, сообщает МВД Тувы.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС по республике. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
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"В поисках задействованы сотрудники оперативных подразделений и личный состав МВД, волонтеры, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, а также плавательные средства МВД. Для обследования местности применяется беспилотный летательный аппарат... Поиски ведутся непрерывно", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проверяются все возможные версии, обследуются береговая линия, акватория реки и прилегающая территория.
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КызылРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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