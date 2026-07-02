К поискам пропавших в Туве девочек присоединились дружинники и волонтеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись.
- К поискам подключились спасатели МЧС, волонтеры, народные дружины, следственные и прокурорские органы.
- Поиски ведутся непрерывно, проверяются все возможные версии, обследуются береговая линия, акватория реки и прилегающая территория.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Члены народной дружины и волонтеры присоединились к поискам пропавших в Кызыле двух 13-летних девочек, сообщает МВД Тувы.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС по республике. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
"В поисках задействованы сотрудники оперативных подразделений и личный состав МВД, волонтеры, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, а также плавательные средства МВД. Для обследования местности применяется беспилотный летательный аппарат... Поиски ведутся непрерывно", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проверяются все возможные версии, обследуются береговая линия, акватория реки и прилегающая территория.