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В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с сайтом об атаках БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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09:29 02.07.2026
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с сайтом об атаках БПЛА

МВД: мошенники создают фейковые сайты, о якобы атаках БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках БПЛА и ближайших укрытиях.
  • Злоумышленники предлагают ввести 6-значный код под предлогом подключения уведомлений.
  • Цель мошенников — заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим колл-центром и поверить, что он разговаривает с представителями государственных органов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мошенники создают фейковые сайты, якобы демонстрирующие информацию об атаках БПЛА и ближайших укрытиях, и предлагают россиянам "подключить уведомления", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ со ссылкой на компанию "F6".
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"Специалисты зафиксировали новую схему с фальшивыми сайтами, якобы демонстрирующих информацию об атаках БПЛА и ближайших укрытиях. Онлайн-страница имитирует некую систему оповещения под названием "Радар РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под предлогом подключения уведомлений злоумышленники предлагают жертве ввести 6-значный код, после чего ей приходит сообщение о взломе личного кабинета "госсервиса" и просьба перезвонить на "выделенную линию поддержки".
Во время разговора мошенники используют привычные сценарии: сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие "проверочные" действия.
"Главная цель злоумышленников - заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим колл-центром и поверить, что он разговаривает с представителями государственных органов", - заключается в сообщении.
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