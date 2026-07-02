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Власти рассматривают четыре варианта моста Джалинда-Мохэ в Приамурье - РИА Новости, 02.07.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:51 02.07.2026
Власти рассматривают четыре варианта моста Джалинда-Мохэ в Приамурье

Четыре варианта моста Джалинда — Мохэ рассматривают власти КНР и России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июл – РИА Новости. Четыре варианта конструкции международного моста Джалинда — Мохэ, который соединит Сковородинский округ Приамурья и китайский город Мохэ, рассматривают власти КНР и РФ, сообщает правительство Амурской области.
"У каждого из этих вариантов есть свои особенности примыкания к инфраструктуре, разные уровни выхода на российский и китайский берег, разная стоимость. Четыре варианта для сравнения — это сегодня тот статус, по которому мы работаем с китайскими партнерами", — сказал губернатор российского региона Василий Орлов.
Также прорабатывается модель реализации проекта. В качестве примера рассматривается мост Благовещенск — Хэйхэ, построенный в рамках концессионного соглашения, этот сценарий может быть применен и при строительстве переправы Джалинда — Мохэ. Среди возможных вариантов — средства государства или частных инвесторов, добавил Орлов.
Проектную документацию разработал "Институт Гипростроймост" по заданию областного агентства по привлечению инвестиций. Совмещенная конструкция будет включать семь пролетов и восемь опор: четыре пролета и пять опор разместятся на территории Китая, три пролета и три опоры — на территории России.
Среди предложенных решений — совмещенный мост с расположением железнодорожного и автомобильного проездов на разных уровнях протяженностью 683,84 метра. Также разработаны концепции совмещенного моста с движением на одном уровне по раздельным пролетным строениям, раздельных автомобильного и железнодорожного мостов, а также совмещенного моста с проездом обоих видов транспорта на одном уровне по единому пролетному строению.
Параллельно идет реконструкция пункта пропуска в Джалинде. Частный инвестор уже поднял площадку выше уровня затопления, выполнил гидротехнические работы, на 70% готов металлокаркас служебно-производственного здания. На участке установлены котельная с оборудованием, подготовлена площадка под здание для оформления документов на грузы и транспортные средства, планируется строительство модульной гостиницы на 50 мест.
Завершить работы намечено осенью 2026 года. На первом этапе здесь будет создан терминал для перевалки угля и руды с использованием барже-буксирных составов и наплавной переправы.
Кроме того, компания "Железные дороги Якутии" прорабатывает проекты развития станции Рейново, железнодорожного пункта пропуска и строительства производственного участка на линии "Сковородино — Джалинда". Планируется строительство жилья — около 270 квартир для работников контролирующих органов и федеральных структур в Джалинде.
"Рассчитываем, что в этом году будет определена оптимальная модель, достигнуты основные договоренности на межгосударственном уровне. После этого начнется основной этап реализации. Строительство такого объекта, исходя из опыта, занимает около четырех лет", — отметил Орлов.
По его словам, предстоит огромный объем работ — кроме создания самого моста, необходимо построить пункт пропуска, необходимую инфраструктуру, жилье. Проект важен как для развития стратегических партнерских отношений с Китаем, так и для региона и Сковородинского округа, реализация даст мощный импульс для развития территории.
 
Амурская областьКитайРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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