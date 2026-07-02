Власти рассматривают четыре варианта моста Джалинда-Мохэ в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июл – РИА Новости. Четыре варианта конструкции международного моста Джалинда — Мохэ, который соединит Сковородинский округ Приамурья и китайский город Мохэ, рассматривают власти КНР и РФ, сообщает правительство Амурской области.

"У каждого из этих вариантов есть свои особенности примыкания к инфраструктуре, разные уровни выхода на российский и китайский берег, разная стоимость. Четыре варианта для сравнения — это сегодня тот статус, по которому мы работаем с китайскими партнерами", — сказал губернатор российского региона Василий Орлов.

Также прорабатывается модель реализации проекта. В качестве примера рассматривается мост Благовещенск — Хэйхэ, построенный в рамках концессионного соглашения, этот сценарий может быть применен и при строительстве переправы Джалинда — Мохэ. Среди возможных вариантов — средства государства или частных инвесторов, добавил Орлов.

Проектную документацию разработал "Институт Гипростроймост" по заданию областного агентства по привлечению инвестиций. Совмещенная конструкция будет включать семь пролетов и восемь опор: четыре пролета и пять опор разместятся на территории Китая, три пролета и три опоры — на территории России.

Среди предложенных решений — совмещенный мост с расположением железнодорожного и автомобильного проездов на разных уровнях протяженностью 683,84 метра. Также разработаны концепции совмещенного моста с движением на одном уровне по раздельным пролетным строениям, раздельных автомобильного и железнодорожного мостов, а также совмещенного моста с проездом обоих видов транспорта на одном уровне по единому пролетному строению.

Параллельно идет реконструкция пункта пропуска в Джалинде. Частный инвестор уже поднял площадку выше уровня затопления, выполнил гидротехнические работы, на 70% готов металлокаркас служебно-производственного здания. На участке установлены котельная с оборудованием, подготовлена площадка под здание для оформления документов на грузы и транспортные средства, планируется строительство модульной гостиницы на 50 мест.

Завершить работы намечено осенью 2026 года. На первом этапе здесь будет создан терминал для перевалки угля и руды с использованием барже-буксирных составов и наплавной переправы.

Кроме того, компания "Железные дороги Якутии" прорабатывает проекты развития станции Рейново, железнодорожного пункта пропуска и строительства производственного участка на линии "Сковородино — Джалинда". Планируется строительство жилья — около 270 квартир для работников контролирующих органов и федеральных структур в Джалинде.

"Рассчитываем, что в этом году будет определена оптимальная модель, достигнуты основные договоренности на межгосударственном уровне. После этого начнется основной этап реализации. Строительство такого объекта, исходя из опыта, занимает около четырех лет", — отметил Орлов.