В Москве женщина распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой

Краткий пересказ от РИА ИИ В коммунальной квартире в районе Бирюлево на юге Москвы женщина распылила газовый баллончик во время ссоры с соседкой.

В квартире в этот момент находился восьмилетний ребенок, госпитализация никому не потребовалась.

Участники конфликта были доставлены в полицию, женщины написали встречные заявления.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Женщина, поссорившись с соседкой по коммунальной квартире на юге Москвы, распылила газовый баллончик, когда там же находился восьмилетний ребенок, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в коммунальной квартире в Бирюлево поссорились две соседки.

"В результате одна из них распылила газовый баллончик", - сказал собеседник агентства, добавив, что в этот момент в квартире был восьмилетний сын одной из женщин.

Как уточнил собеседник агентства, госпитализация никому не потребовалась. Участники конфликта были доставлены в полицию, женщины написали встречные заявления.