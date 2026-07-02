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В Москве женщина распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой - РИА Новости, 02.07.2026
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23:02 02.07.2026
В Москве женщина распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой

В Москве женщина распылила газовый баллончик при ссоре с соседкой по коммуналке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В коммунальной квартире в районе Бирюлево на юге Москвы женщина распылила газовый баллончик во время ссоры с соседкой.
  • В квартире в этот момент находился восьмилетний ребенок, госпитализация никому не потребовалась.
  • Участники конфликта были доставлены в полицию, женщины написали встречные заявления.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Женщина, поссорившись с соседкой по коммунальной квартире на юге Москвы, распылила газовый баллончик, когда там же находился восьмилетний ребенок, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в коммунальной квартире в Бирюлево поссорились две соседки.
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"В результате одна из них распылила газовый баллончик", - сказал собеседник агентства, добавив, что в этот момент в квартире был восьмилетний сын одной из женщин.
Как уточнил собеседник агентства, госпитализация никому не потребовалась. Участники конфликта были доставлены в полицию, женщины написали встречные заявления.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в Бирюлево женщина зашла в квартиру соседей, где в тот момент находился восьмилетний ребенок, распылила перцовый баллончик и скрылась.
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