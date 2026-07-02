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В Москве задержали мужчину, который задел ножом 11-месячного ребенка - РИА Новости, 02.07.2026
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18:42 02.07.2026
В Москве задержали мужчину, который задел ножом 11-месячного ребенка

В Москве задержали мужчину, который задел ножом ребенка на лестничной площадке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, который размахивал ножом и задел им 11-месячного ребенка на лестничной площадке в Москве, задержан.
  • В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, который, по информации СМИ, размахивал ножом и задел им 11-месячного ребенка на лестничной площадке в Москве, задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который, по информации СМИ, размахивал ножом в подъезде дома и задел им ребенка.
"Фигурант задержан", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 1 июля родители с ребенком возвращались домой и в подъезде увидели мужчину в неадекватном состоянии с ножом в руках. Выяснилось, что это местный житель, который, по предварительным данным, был пьян.
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