В Москве задержали мужчину, который задел ножом 11-месячного ребенка

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, который, по информации СМИ, размахивал ножом и задел им 11-месячного ребенка на лестничной площадке в Москве, задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что 1 июля родители с ребенком возвращались домой и в подъезде увидели мужчину в неадекватном состоянии с ножом в руках. Выяснилось, что это местный житель, который, по предварительным данным, был пьян.