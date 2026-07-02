Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве четверг стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов.
- По словам синоптика Евгения Тишковца, это второй случай за лето, когда температура достигла такого значения.
- Позднее он сообщил, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптик отметил, что за все лето это второй случай с таким значением.
"Очевидно, что по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит, сегодняшний день станет самым жарким в этом сезоне", - подчеркнул он.
Позднее синоптик сообщил РИА Новости, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.