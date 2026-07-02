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Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 02.07.2026
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15:35 02.07.2026 (обновлено: 15:45 02.07.2026)
Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Тишковец: четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве четверг стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов.
  • По словам синоптика Евгения Тишковца, это второй случай за лето, когда температура достигла такого значения.
  • Позднее он сообщил, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самый жаркий день текущего лета. В Москве к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что за все лето это второй случай с таким значением.
"Очевидно, что по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит, сегодняшний день станет самым жарким в этом сезоне", - подчеркнул он.
Позднее синоптик сообщил РИА Новости, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.
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