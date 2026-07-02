Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве

Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве четверг стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов.

По словам синоптика Евгения Тишковца, это второй случай за лето, когда температура достигла такого значения.

Позднее он сообщил, что воздух в столице в четверг прогрелся уже до плюс 30,2 градусов.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четверг в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура поднялась до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самый жаркий день текущего лета. В Москве к 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что за все лето это второй случай с таким значением.

"Очевидно, что по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит, сегодняшний день станет самым жарким в этом сезоне", - подчеркнул он.