В Москве осудили членов ОПГ за фиктивные кредиты на жителей Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ Члены ОПГ приговорены к срокам до 7 лет лишения свободы за нанесение ущерба Агентству по страхованию вкладов на сумму свыше 450 миллионов рублей.

Бывшие топ-менеджеры «Тальменка-банка» оформляли фиктивные кредиты на жителей Крыма и Севастополя с октября 2014 года по ноябрь 2016 года.

Поляковский и Гончарова приговорены к четырем годам условно, остальные осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к срокам до 7 лет лишения свободы членов ОПГ, которые нанесли Агентству по страхованию вкладов ущерб на сумму свыше 450 миллионов рублей, оформляя фиктивные кредиты на жителей Крыма, сообщает прокуратура столицы.

Установлено, что председатель правления одного из коммерческих банков вместе с Аркадием Комягинским, Яной Долматовой, Татьяной Гончаровой, Дмитрием Поляковским и Дмитрием Дриевским решили присвоить деньги банка с помощью служебного положения. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывших топ-менеджерах лопнувшего "Тальменка-банка" с главным офисом в Барнауле

С октября 2014 года по ноябрь 2016 года в Москве участники ОПГ оформили около 800 фиктивных кредитов на неосведомленных об этом россиян, преимущественно зарегистрированных в Крыму и Севастополе - так соучастники присвоили более 459 миллионов рублей. Подчеркивается, что своими действиями участники ОПГ нанесли ущерб банку в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", назначенной в качестве конкурсного управляющего.

"С учетом позиции прокурора суд приговорил Комягинского к семи годам лишения свободы, Дриевского - к шести годам лишения свободы, Долматову - к четырем годам лишения свободы, каждого со штрафом в размере от 600 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Поляковский и Гончарова приговорены к четырем годам условно с испытательным сроком на четыре года. Все они признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".