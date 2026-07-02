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На юге Москвы начали строить новый спортивный павильон - РИА Новости, 02.07.2026
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15:04 02.07.2026
На юге Москвы начали строить новый спортивный павильон

Около корпуса Президентской академии на юге Москвы построят спортивный павильон

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроект нового спортивного павильона около корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
Проект нового спортивного павильона около корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проект нового спортивного павильона около корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устройству нового спортивного павильона около корпуса Президентской академии на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках проекта по созданию удобного пешеходного маршрута и спорткластера начали возведение спортивного павильона с панорамным остеклением. Здание общей площадью 270 квадратных метров станет доминантой спорткластера, в нем разместят корт для игры в сквош. На верхней части смонтируют медиаэкран с возможностью трансляции спортивных соревнований, на кровле - смотровую террасу", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что уже выполнены работы по устройству основания, монтажу металлоконструкций, возведению перегородок и балок перекрытия, заливке плит перекрытия и монтажу конструкции кровли. В настоящее время ведется устройство гидроизоляции кровли и обработка металлоконструкций огнезащитным составом, после чего специалисты приступят к монтажу витражей и инженерных коммуникаций.
"С северной, западной и юго-западной стороны павильона выполним панорамное остекление, там будут находиться зона ресепшена, вестибюль, два тренажерных зала и сквош-корт. Технические помещения, раздевалки, душевые, санузлы, гараж для ледозаливочной техники и холодильная установка будут располагаться в комнатах с глухими участками наружных стен или в глубине строения", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что центром павильона станет корт для сквоша, где в качестве напольного покрытия будет использован специальный спортивный массивный паркет. Тренажерные залы во время проведения мероприятий в спорткластере можно будет трансформировать в судейские. Новый павильон позволит расширить возможности для тренировок студентов, ведь в нем можно будет круглый год проводить занятия по сквошу и общей физической подготовке в тренажерных залах.
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