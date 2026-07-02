На юге Москвы начали строить новый спортивный павильон

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устройству нового спортивного павильона около корпуса Президентской академии на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проекта по созданию удобного пешеходного маршрута и спорткластера начали возведение спортивного павильона с панорамным остеклением. Здание общей площадью 270 квадратных метров станет доминантой спорткластера, в нем разместят корт для игры в сквош. На верхней части смонтируют медиаэкран с возможностью трансляции спортивных соревнований, на кровле - смотровую террасу", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что уже выполнены работы по устройству основания, монтажу металлоконструкций, возведению перегородок и балок перекрытия, заливке плит перекрытия и монтажу конструкции кровли. В настоящее время ведется устройство гидроизоляции кровли и обработка металлоконструкций огнезащитным составом, после чего специалисты приступят к монтажу витражей и инженерных коммуникаций.

"С северной, западной и юго-западной стороны павильона выполним панорамное остекление, там будут находиться зона ресепшена, вестибюль, два тренажерных зала и сквош-корт. Технические помещения, раздевалки, душевые, санузлы, гараж для ледозаливочной техники и холодильная установка будут располагаться в комнатах с глухими участками наружных стен или в глубине строения", - отметил Бирюков.