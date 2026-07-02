В Москве осудили 12 членов банды, легализовавших более 100 тысяч мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве приговорил 12 членов ОПС к срокам до 12 лет колонии за легализацию более 100 тысяч иностранцев.

Участники ОПС оформляли временную регистрацию нелегалам в хостелах, несмотря на нехватку спальных мест и фактическое отсутствие проживающих.

На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 470 миллионов рублей для взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к срокам до 12 лет колонии 12 членов организованного преступного сообщества (ОПС), которые легализовали более 100 тысяч иностранцев, регистрируя их в подконтрольных хостелах, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

Установлено, что с 2018 по 2022 год трое руководителей ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы с другими участниками оформляли хостелы в столице и Подмосковье , в том числе на подконтрольных лиц, в них нелегалам оформляли временную регистрацию, несмотря даже на нехватку спальных мест. Подавляющее большинство поставленных на учет фактически там не жили. В результате злоумышленники поставили на миграционный учет не менее чем 100 тысяч нелегалов, заработав на этом 420 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого члены ОПС признаны виновными в "организации преступного сообщества или участии в нем", "организации незаконной миграции", "превышении должностных полномочий", добавили в СК.

« "Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание от 8 до 17 лет лишения свободы", - сказали в главке, добавив, что трое полицейских также лишены специальных званий.