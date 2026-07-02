Более 820 тысяч газовых плит проверили в Москве за полгода

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первое полугодие 820 тысяч газовых плит, установленных в квартирах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь - июнь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 820 тысяч газовых плит, что составляет почти 46% от общего числа", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Сегодня в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его", - подчеркнул Бирюков.

Он пояснил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.