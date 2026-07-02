В Москве за трое суток может выпасть половина месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве за трое суток с субботы по понедельник может выпасть до 43 миллиметров осадков.
- Температура воздуха в Москве понизится: ночью — от +17 до +14 градусов, днем — от +19 до +22 градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Половина месячной нормы июля, или 43 миллиметра осадков, может выпасть в Москве за трое суток с субботы по понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В выходные и особенно в понедельник (в Москве - ред.) будет довольно дождливо - за трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков, четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что показания термометров понизятся: в сумерках - от плюс 17 до плюс 14 градусов, в середине дня - всего плюс 19 - плюс 22 градуса.
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19 июня, 07:24