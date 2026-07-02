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Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета - РИА Новости, 02.07.2026
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07:11 02.07.2026
Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкДевушка читает книгу у фонтанов
Девушка читает книгу у фонтанов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидается температура до плюс 31 градуса, осадков не предвидится.
  • Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 17 - плюс 19 градусов, по региону - плюс 15 - плюс 20 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 29 - плюс 31 градус, по области - плюс 26 - плюс 31 градус.
"Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов", - подчеркнула она.
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