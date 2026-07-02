Москвичам пообещали самый жаркий день с начала лета

Краткий пересказ от РИА ИИ В четверг в Москве ожидается температура до плюс 31 градуса, осадков не предвидится.

Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса и без осадков ожидается в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Четверг в Москве будет самым жарким днем с начала лета, осадков не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 17 - плюс 19 градусов, по региону - плюс 15 - плюс 20 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 29 - плюс 31 градус, по области - плюс 26 - плюс 31 градус.