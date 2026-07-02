Эксперт рассказал, как защитить ребенка от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендует создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне ребенка.

Эксперт советует подключить загрузку приложений только после введения пароля родителей и активировать двухфакторную аутентификацию на всех основных сервисах.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Родителям стоит создать детский профиль или установить родительский контроль на компьютере и телефоне ребенка, а также разрешить загрузку приложений на смартфон только после введения пароля, чтобы обезопасить своих детей от мошенников, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Как защитить ребенка от мошенников - создайте детский профиль или установите родительский контроль на компьютере и телефоне, подключите загрузку приложений только с паролем родителей", - сказал эксперт.

Щербаченко отметил, что родителям не стоит давать детям свободный доступ к своим смартфонам.