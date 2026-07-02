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Врач рассказал, какие заболевания лечит море - РИА Новости, 02.07.2026
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05:11 02.07.2026 (обновлено: 12:40 02.07.2026)
Врач рассказал, какие заболевания лечит море

Булатов: море и солнце помогут вылечить астму и бронхит

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина на набережной Ялты
Мужчина на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина на набережной Ялты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Море и солнце могут усилить лечение при заболеваниях лор-органов, суставов, кожи, а также помочь в лечении астмы и бронхита, рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов.
  • Талассотерапия — это лечебно-оздоровительный комплекс климатических факторов, включающий аэротерапию, гелиотерапию и другие процедуры.
  • Морской воздух насыщен полезными элементами, такими как озон, кислород, йод, селен, кремний, бром и инертные газы, которые способствуют оздоровлению организма.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Море и солнце способны усилить лечение при заболеваниях лор-органов, суставов и кожи, а также вылечить астму и бронхит, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.
"Лечение морем старо как мир. А вот талассотерапией оно стало называться лет 40 назад. Талассотерапия в переводе с греческого буквально означает "лечение морем", но под этим термином на курорте подразумевается и аэротерапия – лечение воздушными ваннами, и гелиотерапия – лечение солнцем, талассотерапию сочетают с песочными ваннами, лечебной гимнастикой, терренкуром", - рассказал Булатов.
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Он отметил, что талассотерапия – это лечебно-оздоровительный комплекс климатических факторов.
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"При каких заболеваниях море особенно полезно? Заболевания лор-органов (ринит, гайморит, ларингит); астма, бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); заболевания суставов (артроз, артрит); заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит). Кроме того, посещение морских курортов — отличная возможность укрепить иммунитет и успокоить нервную систему", - подчеркнул врач.
Он объяснил преимущества отдыха на море. По его словам, морской воздух насыщен озоном и кислородом в безопасном количестве для человека, но губительном для бактерий и вирусов, кроме того, в нем нет пыли и смога. Содержащийся в морской атмосфере йод стимулирует работу щитовидной железы, мозга и углеводный обмен.
"В морском воздухе содержатся редкие элементы, которые трудно получить из пищи и в условиях городской среды: селен, кремний, бром и инертные газы. Эти вещества не менее важны для организма, чем кальций, натрий, калий и йод. Морская вода обладает антисептическими свойствами. Кроме того, плавание — одна из наиболее безопасных и полезных физических нагрузок! Помогает тренировать сердце, тонизировать мышцы и укреплять суставы", - заключил врач.
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