Краткий пересказ от РИА ИИ Море и солнце могут усилить лечение при заболеваниях лор-органов, суставов, кожи, а также помочь в лечении астмы и бронхита, рассказал главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов.

Талассотерапия — это лечебно-оздоровительный комплекс климатических факторов, включающий аэротерапию, гелиотерапию и другие процедуры.

Морской воздух насыщен полезными элементами, такими как озон, кислород, йод, селен, кремний, бром и инертные газы, которые способствуют оздоровлению организма.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Море и солнце способны усилить лечение при заболеваниях лор-органов, суставов и кожи, а также вылечить астму и бронхит, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

"Лечение морем старо как мир. А вот талассотерапией оно стало называться лет 40 назад. Талассотерапия в переводе с греческого буквально означает "лечение морем", но под этим термином на курорте подразумевается и аэротерапия – лечение воздушными ваннами, и гелиотерапия – лечение солнцем, талассотерапию сочетают с песочными ваннами, лечебной гимнастикой, терренкуром", - рассказал Булатов.

Он отметил, что талассотерапия – это лечебно-оздоровительный комплекс климатических факторов.

« "При каких заболеваниях море особенно полезно? Заболевания лор-органов (ринит, гайморит, ларингит); астма, бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); заболевания суставов (артроз, артрит); заболевания кожи (псориаз, экзема, атопический дерматит). Кроме того, посещение морских курортов — отличная возможность укрепить иммунитет и успокоить нервную систему", - подчеркнул врач.

Он объяснил преимущества отдыха на море. По его словам, морской воздух насыщен озоном и кислородом в безопасном количестве для человека, но губительном для бактерий и вирусов, кроме того, в нем нет пыли и смога. Содержащийся в морской атмосфере йод стимулирует работу щитовидной железы, мозга и углеводный обмен.