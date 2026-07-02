Биолог рассказал об изменениях в Азовском море, увеличивающих число медуз

"Из-за того, что соленость Азовского моря повысилась, условия для их размножения стали благоприятнее. Пик численности обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается", - отметил биолог.

Специалист напомнил, что, несмотря на отсутствие смертельно опасных медуз, при ожоге этих видов после контакта с ними человеку стоит промыть это место пресной водой и обратиться за помощью, особенно если реакция сильная или есть склонность к аллергии.