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Биолог рассказал об изменениях в Азовском море, увеличивающих число медуз - РИА Новости, 02.07.2026
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02:58 02.07.2026
Биолог рассказал об изменениях в Азовском море, увеличивающих число медуз

Азовское море становится теплее, что способствуют росту численности медуз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСкопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму
Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Скопление медуз у побережья Азовского моря в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гидрологические изменения в Азовском море, включая повышение солености и температуры воды, способствуют росту численности медуз.
  • В Азовском море водятся два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот, которые попадают туда из Черного моря через Керченский пролив.
  • Пик численности медуз в Азовском море обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Гидрологические изменения в Азовском море, включая повышение солености и температуры воды, способствуют росту численности медуз, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Биолог сообщил, что в Азовском море водятся два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот, однако они не являются постоянными жителями и попадают туда из Черного моря через Керченский пролив под влиянием течений и погодных условий.
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Он добавил, что высокая соленость и повышенная температура способствуют ежегодному увеличению численности медуз в Азовском море.
"Из-за того, что соленость Азовского моря повысилась, условия для их размножения стали благоприятнее. Пик численности обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается", - отметил биолог.
Специалист напомнил, что, несмотря на отсутствие смертельно опасных медуз, при ожоге этих видов после контакта с ними человеку стоит промыть это место пресной водой и обратиться за помощью, особенно если реакция сильная или есть склонность к аллергии.
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ОбществоАзовское мореЧерное мореКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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