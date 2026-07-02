Биолог рассказал об изменениях в Азовском море, увеличивающих число медуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гидрологические изменения в Азовском море, включая повышение солености и температуры воды, способствуют росту численности медуз.
- В Азовском море водятся два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот, которые попадают туда из Черного моря через Керченский пролив.
- Пик численности медуз в Азовском море обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Гидрологические изменения в Азовском море, включая повышение солености и температуры воды, способствуют росту численности медуз, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Биолог сообщил, что в Азовском море водятся два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот, однако они не являются постоянными жителями и попадают туда из Черного моря через Керченский пролив под влиянием течений и погодных условий.
Он добавил, что высокая соленость и повышенная температура способствуют ежегодному увеличению численности медуз в Азовском море.
"Из-за того, что соленость Азовского моря повысилась, условия для их размножения стали благоприятнее. Пик численности обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается", - отметил биолог.
Специалист напомнил, что, несмотря на отсутствие смертельно опасных медуз, при ожоге этих видов после контакта с ними человеку стоит промыть это место пресной водой и обратиться за помощью, особенно если реакция сильная или есть склонность к аллергии.