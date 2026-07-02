СМИ: подозреваемый в покушении на Ермолаева в Монако ждал его около часа

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева почти час поджидал его, прежде чем установить и активировать взрывное устройство.

Взрыв прогремел в Монако в понедельник вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых оказался Вадим Ермолаев и его сын.

После взрыва преступник сбежал в соседнюю с Монако французскую коммуну Босолей.

ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, около часа поджидал его, перед тем как установить и активировать взрывное устройство, сообщила в четверг газета Мужчина, подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, около часа поджидал его, перед тем как установить и активировать взрывное устройство, сообщила в четверг газета Monaco-Matin со ссылкой на источники.

Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако , по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины ( СБУ ), вероятно, в качестве "предупреждения" для Ермолаева. Прокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и размещения взрывного устройства в общественном месте.

"По нашей информации, главный подозреваемый почти час подстерегал свою цель. Когда машина с семьей (Ермолаева – ред.) заехала на парковку… мужчина установил посылку со взрывчаткой и взорвал ее в 20.58, оставаясь неподалеку", - говорится в статье.

После этого преступник бежал в соседнюю с Монако французскую коммуну Босолей.