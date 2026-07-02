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СМИ: подозреваемый в покушении на Ермолаева в Монако ждал его около часа - РИА Новости, 02.07.2026
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13:12 02.07.2026
СМИ: подозреваемый в покушении на Ермолаева в Монако ждал его около часа

Monaco-Matin: подозреваемый в покушении на Ермолаева около часа ждал его

© REUTERS / Alexandre DimouОграждение на месте взрыва в Монако
Ограждение на месте взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Ограждение на месте взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева почти час поджидал его, прежде чем установить и активировать взрывное устройство.
  • Взрыв прогремел в Монако в понедельник вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди которых оказался Вадим Ермолаев и его сын.
  • После взрыва преступник сбежал в соседнюю с Монако французскую коммуну Босолей.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, около часа поджидал его, перед тем как установить и активировать взрывное устройство, сообщила в четверг газета Monaco-Matin со ссылкой на источники.
Ранее газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины (СБУ), вероятно, в качестве "предупреждения" для Ермолаева. Прокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и размещения взрывного устройства в общественном месте.
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"По нашей информации, главный подозреваемый почти час подстерегал свою цель. Когда машина с семьей (Ермолаева – ред.) заехала на парковку… мужчина установил посылку со взрывчаткой и взорвал ее в 20.58, оставаясь неподалеку", - говорится в статье.
После этого преступник бежал в соседнюю с Монако французскую коммуну Босолей.
Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации СМИ, одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.
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