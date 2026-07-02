ВСУ потеряли свыше 230 военных в зоне действия сил "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 230 военнослужащих и военную технику в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 230 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Хотень и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодезь и Казачья Лопань.
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