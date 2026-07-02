Силы ПВО сбили 631 беспилотник ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силами и средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб.
- Также сбиты 631 беспилотный летательный аппарат ВСУ.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силами и средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотник ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
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