ВС России поразили киевское предприятие, собирающее ВСУ беспилотники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве поражено сборочное предприятие, снабжающее украинские войска беспилотниками Ан-196 «Лютый» и «Магура УА».
- Поражено одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности и барражирующими боеприпасами.
- Также в Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поражено киевское сборочное предприятие, снабжающее украинские войска беспилотниками Ан-196 "Лютый" и "Магура УА", сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство сообщило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве... одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными БпЛА "Магура УА", а также БпЛА других типов и барражирующими боеприпасами", - говорится в сообщении.
Также, по сведения Минобороны, в Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), являющееся основной производственной базой на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию БПЛА большой дальности Ан-196 "Лютый".
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22 июня 2022, 17:18