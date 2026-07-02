ВС России поразили киевское предприятие, собирающее ВСУ беспилотники

Также, по сведения Минобороны, в Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), являющееся основной производственной базой на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию БПЛА большой дальности Ан-196 "Лютый".