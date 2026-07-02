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ВС России поразили киевское предприятие, собирающее ВСУ беспилотники - РИА Новости, 02.07.2026
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10:04 02.07.2026 (обновлено: 10:17 02.07.2026)
ВС России поразили киевское предприятие, собирающее ВСУ беспилотники

МО: ВС поразили предприятие, собирающее ВСУ беспилотники "Лютый" и "Магура УА"

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве поражено сборочное предприятие, снабжающее украинские войска беспилотниками Ан-196 «Лютый» и «Магура УА».
  • Поражено одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности и барражирующими боеприпасами.
  • Также в Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поражено киевское сборочное предприятие, снабжающее украинские войска беспилотниками Ан-196 "Лютый" и "Магура УА", сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство сообщило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве... одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 "Лютый", ударными БпЛА "Магура УА", а также БпЛА других типов и барражирующими боеприпасами", - говорится в сообщении.
Также, по сведения Минобороны, в Киеве поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), являющееся основной производственной базой на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию БПЛА большой дальности Ан-196 "Лютый".
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