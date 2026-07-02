ВС России поразили предприятие, производящее средства комплекса РЭБ "Лима"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ поразили в Киеве промышленное предприятие «КИЕВ-25» («ПВ ГРУПП УКРАИНА»).
- На предприятии производили и хранили программно-аппаратные средства комплекса РЭБ «Лима».
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве промышленное предприятие, где производили и хранили программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима", сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство сообщило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве... промышленное предприятие КИЕВ-25 ("ПВ ГРУПП УКРАИНА"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы "Лима" для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18