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ВС России поразили предприятие, производящее средства комплекса РЭБ "Лима" - РИА Новости, 02.07.2026
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10:03 02.07.2026 (обновлено: 10:17 02.07.2026)
ВС России поразили предприятие, производящее средства комплекса РЭБ "Лима"

МО: ВС РФ поразили предприятие, где производили средства комплекса РЭБ "Лима"

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы РФ поразили в Киеве промышленное предприятие «КИЕВ-25» («ПВ ГРУПП УКРАИНА»).
  • На предприятии производили и хранили программно-аппаратные средства комплекса РЭБ «Лима».
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили в Киеве промышленное предприятие, где производили и хранили программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима", сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство сообщило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.
"Поражены в городе Киеве... промышленное предприятие КИЕВ-25 ("ПВ ГРУПП УКРАИНА"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы "Лима" для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.
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