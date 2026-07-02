Москвича, пытавшегося вывезти из России монеты Германской империи ждет суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвич пытался вывезти из России 142 монеты Германской империи общей стоимостью более 700 тысяч рублей.
- Уголовное дело о попытке вывоза культурных ценностей направлено в суд.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москвич пытался вывезти из России монеты Германской империи общей стоимостью более 700 тысяч рублей, уголовное дело о попытке вывоза культурных ценностей направлено в суд, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Установлено, что мужчина пытался в багажнике легкового автомобиля вывезти из России 142 монеты Германской империи общей стоимостью более 700 тысяч рублей.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ "Покушение на незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами-членами Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере".
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