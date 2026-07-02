В России условия содержания украинских пленных соответствуют стандартам

Краткий пересказ от РИА ИИ Условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, как установлено по итогам проверок МККК.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проверками установлено, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

"По итогам проверок (украинских военнопленных в РФ - ред.) МККК установлено, что условия содержания и обеспечения соответствуют большинству международных стандартов", - отметили в пресс-службе.