В России условия содержания украинских пленных соответствуют стандартам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, как установлено по итогам проверок МККК.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проверками установлено, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
"По итогам проверок (украинских военнопленных в РФ - ред.) МККК установлено, что условия содержания и обеспечения соответствуют большинству международных стандартов", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в сообщении подчеркнули, что уполномоченный и МККК в рамках мониторинга уже проверили условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.