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В России условия содержания украинских пленных соответствуют стандартам - РИА Новости, 02.07.2026
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18:44 02.07.2026 (обновлено: 20:33 02.07.2026)
В России условия содержания украинских пленных соответствуют стандартам

МККК установил, что условия содержания пленных в России соответствуют стандартам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, как установлено по итогам проверок МККК.
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проверками установлено, что условия содержания и обеспечения украинских военнопленных в России соответствуют большинству международных стандартов, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Лантратова в четверг провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.
"По итогам проверок (украинских военнопленных в РФ - ред.) МККК установлено, что условия содержания и обеспечения соответствуют большинству международных стандартов", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в сообщении подчеркнули, что уполномоченный и МККК в рамках мониторинга уже проверили условия содержания более 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.
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