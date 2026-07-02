Мирошник: Киев использует ИИ для отслеживания машин с белорусскими номерами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина использует искусственный интеллект для отслеживания автомобилей с белорусскими номерами.
- Мирошник считает, что это может быть продуманной тактикой со стороны киевского режима для нанесения ударов по белорусскому транспорту.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина использует искусственный интеллект для отслеживания автомобилей с белорусскими номерами для дальнейших ударов по ним, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Учитывая технические возможности дронов, параметры искусственного интеллекта, которые сегодня использует Украина, можно говорить о том, что присутствуют настройки на отслеживание в этом районе автомобилей с белорусскими номерами или с какой-то идентификацией, по которой можно было бы выслеживать именно белорусский транспорт и наносить по нему удары", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
"Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может. Это уже похоже на продуманную и запущенную тактику со стороны киевского режима", - добавил он.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.