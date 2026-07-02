Мирошник: Киев использует ИИ для отслеживания машин с белорусскими номерами

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украина использует искусственный интеллект для отслеживания автомобилей с белорусскими номерами для дальнейших ударов по ним, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Дважды один и тот же снаряд в одну воронку не попадает. Таких совпадений быть не может. Это уже похоже на продуманную и запущенную тактику со стороны киевского режима", - добавил он.