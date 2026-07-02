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Киев стремится спровоцировать руководство Белоруссии, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.07.2026
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15:19 02.07.2026 (обновлено: 15:27 02.07.2026)
Киев стремится спровоцировать руководство Белоруссии, заявил Мирошник

Мирошник: Киев наносит удары, чтобы вывести из равновесия Белоруссию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киевский режим слежкой за белорусским транспортом и такими атаками, как удар по автобусу "Минск - Анапа", пытается спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Я уверен, они выслеживают белорусский транспорт и стремятся наносить по ним провокационные удары, которыми буквально стремятся вывести из равновесия руководство Белоруссии и спровоцировать на какие-то неадекватные шаги", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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Вчера, 14:57
 
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