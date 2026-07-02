Киев стремится спровоцировать руководство Белоруссии, заявил Мирошник

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киевский режим слежкой за белорусским транспортом и такими атаками, как удар по автобусу "Минск - Анапа", пытается спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.