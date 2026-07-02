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Европа сама взрастила монстра в лице Украины, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.07.2026
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08:15 02.07.2026
Европа сама взрастила монстра в лице Украины, заявил Мирошник

Мирошник: Европа сама взрастила монстра в лице Украины и поплатится за это

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа «вырастила монстра в лице Украины».
  • Мирошник предупредил о возможном применении террористических действий со стороны Киева против российских граждан и собственности.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европа сама вырастила монстра в лице Украины, который теперь разворачивается у них же "дома", европейцы поплатятся за то, что вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией", - сказал Мирошник "Известиям", комментируя покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Доигрались: украинский терроризм пришел в Европу
Вчера, 08:00
Он обратил внимание, что под ударом могут оказаться и российские граждане, которые находятся там, а также российская собственность, против которой могут быть применены террористические действия со стороны Киева.
Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.
По данным газеты Figaro, приоритетная версия следователей заключается в том, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Кол-центры и список Forbes. Что известно о подрыве украинского олигарха
30 июня, 13:25
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаРодион МирошникВадим ЕрмолаевСлужба безопасности Украины
 
 
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