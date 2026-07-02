Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа «вырастила монстра в лице Украины».

Мирошник предупредил о возможном применении террористических действий со стороны Киева против российских граждан и собственности.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европа сама вырастила монстра в лице Украины, который теперь разворачивается у них же "дома", европейцы поплатятся за то, что вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Европа сама вырастила этого монстра, а он теперь разворачивается у них в предбаннике и в их доме. Европейцам придется поплатиться за то, что они создавали и вскармливали эту угрозу исключительно ради борьбы с Россией", - сказал Мирошник Известиям ", комментируя покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева

Он обратил внимание, что под ударом могут оказаться и российские граждане, которые находятся там, а также российская собственность, против которой могут быть применены террористические действия со стороны Киева.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.