Первым рейсом из Танзании прилетели 123 пассажира, сообщили в Минтрансе

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый рейс из Танзании в Россию, который выполнил авиаперевозчик Air Tanzania, приземлился в Москве в аэропорту «Внуково».

На борту первого рейса было 123 пассажира.

Регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первым рейсом из Танзании в Россию, который приземлился в четверг в Москве, прилетели 123 пассажира, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Дмитрий Хлопушин.

Первый рейс Дар-эс-Салам Москва , ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился утром в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.

"Сегодня у нас знаменательное событие, прилетел первый регулярный рейс из Республики Танзания… 123 пассажира. Это стало возможным благодаря работе министерства транспорта, Росавиации и уважаемых коллег из Республики Танзания", - сказал Хлопушин на мероприятии, посвященном встрече рейса.

Регулярные рейсы, напомнил он, будут выполняться танзанийским перевозчиком Air Tanzania три раза в неделю.

"Что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направления", - добавил замдиректора департамента.

Авиакомпания будет совершать рейсы по вторникам, четвергам и субботам по маршруту Дар-эс-Салам - Москва ("Внуково") - Занзибар - Дар-эс-Салам на самолетах Boeing 787 Dremliner.