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Первым рейсом из Танзании прилетели 123 пассажира, сообщили в Минтрансе - РИА Новости, 02.07.2026
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11:06 02.07.2026 (обновлено: 11:07 02.07.2026)
Первым рейсом из Танзании прилетели 123 пассажира, сообщили в Минтрансе

Минтранс: первым рейсом из Танзании в Россию прилетели 123 пассажира

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкФлаг Танзании
Флаг Танзании - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый рейс из Танзании в Россию, который выполнил авиаперевозчик Air Tanzania, приземлился в Москве в аэропорту «Внуково».
  • На борту первого рейса было 123 пассажира.
  • Регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первым рейсом из Танзании в Россию, который приземлился в четверг в Москве, прилетели 123 пассажира, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Дмитрий Хлопушин.
Первый рейс Дар-эс-Салам - Москва, ознаменовавший открытие прямого авиасообщения между Танзанией и Россией, приземлился утром в аэропорту "Внуково". Полеты выполняет национальный перевозчик Air Tanzania.
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"Сегодня у нас знаменательное событие, прилетел первый регулярный рейс из Республики Танзания… 123 пассажира. Это стало возможным благодаря работе министерства транспорта, Росавиации и уважаемых коллег из Республики Танзания", - сказал Хлопушин на мероприятии, посвященном встрече рейса.
Регулярные рейсы, напомнил он, будут выполняться танзанийским перевозчиком Air Tanzania три раза в неделю.
"Что позволит открыть для российских и танзанийских туристов и просто граждан новые туристические направления", - добавил замдиректора департамента.
Авиакомпания будет совершать рейсы по вторникам, четвергам и субботам по маршруту Дар-эс-Салам - Москва ("Внуково") - Занзибар - Дар-эс-Салам на самолетах Boeing 787 Dremliner.
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