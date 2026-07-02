ВС России поразили ГРС, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России нанесла массированный удар возмездия по газораспределительным станциям в Киеве и Киевской области.
- Пораженные объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия России в ходе массированного удара возмездия поразила газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Российское военное ведомство перечислило цели, пораженные ВС РФ в ходе удара.
"Газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18