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ВС России поразили хранилище газа ВСУ в районе Запорожья - РИА Новости, 02.07.2026
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08:14 02.07.2026 (обновлено: 08:34 02.07.2026)
ВС России поразили хранилище газа ВСУ в районе Запорожья

ВС России поразили хранилище газа ВСУ в районе города Запорожье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища газа ВСУ в районе города Запорожье.
  • Ударами "Гераней" уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" хранилища газа ВСУ в районе города Запорожье, уничтожены до 25 емкостей.
На опубликованных кадрах видно, как российские "Герани" наносят удары по хранилищу газа ВСУ. В результате пожара уничтожено до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование.
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