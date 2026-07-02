Умер хабаровский журналист Сергей Мингазов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хабаровский журналист Сергей Мингазов умер в результате болезни.
- В феврале 2025 года его признали виновным в распространении фейков о российской армии и приговорили к штрафу в 700 тысяч рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Хабаровский журналист Сергей Мингазов, работавший в Forbes, умер в результате болезни, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Бубон.
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"Скончался от болезни", – сказал Бубон о Мингазове.
В феврале 2025 года Мингазов был признан виновным в распространении фейков о российской армии и приговорен к штрафу в 700 тысяч рублей.
Как отмечается в Telegram-канале Forbes Russia, у 57-летнего Мингазова была онкология. По данным издания, он продолжал участвовать в судебных разбирательствах: прокуратура добилась пересмотра дела из-за чрезмерной мягкости приговора.