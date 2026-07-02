В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Губернатор Дмитрий Миляев попросил жителей сохранять спокойствие.
ТУЛА, 2 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
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