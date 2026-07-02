Диетолог назвала квашеную капусту антиоксидантом и источником клетчатки

Краткий пересказ от РИА ИИ Квашеная капуста в процессе ферментации становится мощным антиоксидантом и содержит много клетчатки, улучшающей пищеварение.

Соленая сельдь является одним из лидеров среди рыб по содержанию омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и богата животным белком, витамином D, йодом, селеном и железом.

Кефир является источником кальция, фосфора, магния, витаминов группы B, D и K2, а также полноценного животного белка и имеет низкое содержание лактозы.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Квашеная капуста в процессе ферментации становится мощным антиоксидантом и содержит много клетчатки, улучшающей пищеварение, рассказала врач-диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

"Количество витамина C в процессе ферментации возрастает, благодаря чему квашеная капуста становится мощным антиоксидантом. Также она содержит большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая улучшает моторику кишечника и создает ощущение сытости", - сказала Михалева " Газете.Ru".

Наряду с квашеной капустой диетолог назвала суперфудами соленую сельдь и кефир. Сельдь, по словам специалиста, является одним из лидеров среди рыб по содержанию омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина, уменьшают воспалительные реакции и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органа зрения.

Кроме того, сельдь богата животным белком, необходимым для мышечной массы и иммунитета, а также витамином D, йодом, селеном и железом, которые участвуют в обмене веществ и кроветворении, добавила Михалева.

Кефир, в свою очередь, является источником кальция, фосфора, магния, а также витаминов группы B, D и K2, перечислила врач.