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Диетолог назвала квашеную капусту антиоксидантом и источником клетчатки - РИА Новости, 02.07.2026
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14:50 02.07.2026
Диетолог назвала квашеную капусту антиоксидантом и источником клетчатки

Михалева: квашеная капуста является мощным антиоксидантом и источником клетчатки

CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капустаКвашеная капуста
Квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капуста
Квашеная капуста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Квашеная капуста в процессе ферментации становится мощным антиоксидантом и содержит много клетчатки, улучшающей пищеварение.
  • Соленая сельдь является одним из лидеров среди рыб по содержанию омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и богата животным белком, витамином D, йодом, селеном и железом.
  • Кефир является источником кальция, фосфора, магния, витаминов группы B, D и K2, а также полноценного животного белка и имеет низкое содержание лактозы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Квашеная капуста в процессе ферментации становится мощным антиоксидантом и содержит много клетчатки, улучшающей пищеварение, рассказала врач-диетолог, эндокринолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
"Количество витамина C в процессе ферментации возрастает, благодаря чему квашеная капуста становится мощным антиоксидантом. Также она содержит большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая улучшает моторику кишечника и создает ощущение сытости", - сказала Михалева "Газете.Ru".
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Наряду с квашеной капустой диетолог назвала суперфудами соленую сельдь и кефир. Сельдь, по словам специалиста, является одним из лидеров среди рыб по содержанию омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, которые снижают уровень холестерина, уменьшают воспалительные реакции и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органа зрения.
Кроме того, сельдь богата животным белком, необходимым для мышечной массы и иммунитета, а также витамином D, йодом, селеном и железом, которые участвуют в обмене веществ и кроветворении, добавила Михалева.
Кефир, в свою очередь, является источником кальция, фосфора, магния, а также витаминов группы B, D и K2, перечислила врач.
"Кроме того, кефир является отличным источником полноценного животного белка, необходимого для построения и обновления тканей... Еще одно преимущество - низкое содержание лактозы: большая ее часть переработана бактериями, что снижает вероятность дискомфорта у людей с непереносимостью", - отметила Михалева.
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