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МИД: контакты России, КНР и Монголии на высшем уровне возможны в 2026 году - РИА Новости, 02.07.2026
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17:17 02.07.2026
МИД: контакты России, КНР и Монголии на высшем уровне возможны в 2026 году

МИД: контакты РФ, КНР и Монголии на высшем уровне возможны в 2026 году

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На сайте МИД появилось сообщение о возможности трехсторонних контактов России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях в 2026 году.
  • В Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД России Андрея Руденко, помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.
  • Дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай и дорожной карты развития сотрудничества.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трехсторонние контакты России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях возможны в 2026 году, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
Согласно публикации ведомства, в четверг в Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД РФ Андрея Руденко, помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.
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"Был подробно обсужден график возможных трехсторонних политических контактов на 2026 год, в том числе на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
Также дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай и дорожной карты развития сотрудничества. Она предусматривает укрепление связей с акцентом на политическую, экономическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы, следует из информации МИД.
"Стороны сверили взаимные подходы к дальнейшему расширению трехстороннего формата взаимодействия в условиях глобальной трансформации мировой политической системы, его роли и места в углублении региональных интеграционных процессов, укреплении безопасности и доверия в Азиатском регионе", - сообщили также в министерстве.
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