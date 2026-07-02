МИД: контакты России, КНР и Монголии на высшем уровне возможны в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ На сайте МИД появилось сообщение о возможности трехсторонних контактов России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях в 2026 году.

В Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД России Андрея Руденко, помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.

Дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай и дорожной карты развития сотрудничества.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трехсторонние контакты России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях возможны в 2026 году, следует из сообщения на сайте МИД РФ.

Согласно публикации ведомства, в четверг в Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД РФ Андрея Руденко , помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.

"Был подробно обсужден график возможных трехсторонних политических контактов на 2026 год, в том числе на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении

Также дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай и дорожной карты развития сотрудничества. Она предусматривает укрепление связей с акцентом на политическую, экономическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы, следует из информации МИД.