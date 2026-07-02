МИД: контакты России, КНР и Монголии на высшем уровне возможны в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На сайте МИД появилось сообщение о возможности трехсторонних контактов России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях в 2026 году.
- В Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД России Андрея Руденко, помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.
- Дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай и дорожной карты развития сотрудничества.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Трехсторонние контакты России, Китая и Монголии на высшем и высоком уровнях возможны в 2026 году, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
Согласно публикации ведомства, в четверг в Улан-Баторе прошли консультации замглавы МИД РФ Андрея Руденко, помощника главы МИД КНР Лю Биня и замглавы МИД Монголии Гомбосурэна Амартувшина.
"Был подробно обсужден график возможных трехсторонних политических контактов на 2026 год, в том числе на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
Также дипломаты рассмотрели ход реализации программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай и дорожной карты развития сотрудничества. Она предусматривает укрепление связей с акцентом на политическую, экономическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы, следует из информации МИД.
"Стороны сверили взаимные подходы к дальнейшему расширению трехстороннего формата взаимодействия в условиях глобальной трансформации мировой политической системы, его роли и места в углублении региональных интеграционных процессов, укреплении безопасности и доверия в Азиатском регионе", - сообщили также в министерстве.