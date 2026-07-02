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МИД оценил решение суда ЕС о преследовании за распространение материалов RT - РИА Новости, 02.07.2026
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16:40 02.07.2026 (обновлено: 17:07 02.07.2026)
МИД оценил решение суда ЕС о преследовании за распространение материалов RT

МИД: решение ЕС о преследовании за материалы RT показывает имитацию правосудия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд ЕС признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение является примером имитации правосудия.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решение суда ЕС о правомочности уголовного преследования за распространение материалов RT еще раз показывает имитацию правосудия Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование физических лиц за публикацию материалов RT.
«
"Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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РоссияЕвросоюзМария Захарова
 
 
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