Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд ЕС признал возможным уголовное преследование за публикацию материалов RT.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение является примером имитации правосудия.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Решение суда ЕС о правомочности уголовного преследования за распространение материалов RT еще раз показывает имитацию правосудия Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Суд ЕС 2 июля признал возможным уголовное преследование физических лиц за публикацию материалов RT.
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"Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
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