Запад способствует распространению идей расизма, заявили в МИД

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"Почему мы говорим о том, что эта проблема имеет совершенно четко выраженный правозащитный аспект - это то, что государства, члены антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, они выступали в том числе против идеологии нацизма. А это была идеология человеконенавистничества, которая была основана на постулате о превосходстве определенной расы, национальности над всеми другими", - сказал он.