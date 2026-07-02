Запад способствует распространению идей расизма, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что Запад способствует распространению идей расизма и расовой дискриминации, оправдывая нацистскую идеологию.
- Он отметил проблему фальсификации истории и героизации нацизма.
- Дипломат подчеркнул, что государства — члены антигитлеровской коалиции выступали против идеологии нацизма, которая была основана на постулате о превосходстве определенной расы или национальности над всеми другими.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Запад, оправдывая нацистскую идеологию, способствуют распространению идей расизма и расовой дискриминации, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Дипломат принял участие в пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.
В ходе пресс-конференции Лукьянцев отметил проблему фальсификации истории и героизации нацизма, которую сейчас можно наблюдать в странах коллективного Запада. Западные коллеги пытаются подвести к мысли о том, что все, что делается в качестве противостояния России, Советскому Союзу, что все это может быть оправдано и имеет определенный смысл, сказал он.
Таким же образом, по сути, оправдываются преступления нацистов в годы Второй мировой войны, идет героизация и возведение в ранг национальных героев участников национально-освободительных движений, коллаборационистов, тех, кто сотрудничал с нацистской Германией, указал дипломат.
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"Почему мы говорим о том, что эта проблема имеет совершенно четко выраженный правозащитный аспект - это то, что государства, члены антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, они выступали в том числе против идеологии нацизма. А это была идеология человеконенавистничества, которая была основана на постулате о превосходстве определенной расы, национальности над всеми другими", - сказал он.
"Таким образом это один из постулатов расизма и таким образом все те, кто оправдывают преступления нацистов, нацистскую идеологию, тем самым они, по сути, способствуют распространению идей расизма и расовой дискриминации", - подчеркнул он.