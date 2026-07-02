Краткий пересказ от РИА ИИ Германия, Япония и Италия не могут претендовать на статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, пока продолжают голосовать против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, заявил Григорий Лукьянцев.

Он отметил, что при вступлении в ООН эти страны признали свою ответственность за развязывание Второй мировой войны и совершенные преступления против человечности.

Дипломат подчеркнул, что продвигаемый Западом тезис о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание войны ставит под вопрос место и роль Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Германия, Япония и Италия не могут претендовать на статус постоянных членов Совета безопасности ООН, пока продолжают голосовать против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

"То, что Германия Япония , Италия с 2022 года голосуют против резолюции, осуждающей героизацию нацизма, показывает: эти государства, очевидно, не избавились от идей, которые в свое время привели к развязыванию Второй мировой войны. Для нас совершенно очевидно, что, по крайней мере, до тех пор, пока это будет продолжаться, не может быть никакой речи о том, чтобы соответствующие государства претендовали на статус постоянных членов Совета безопасности ООН, а они, как известно, претендуют на получение такого статуса", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.

Дипломат напомнил, что при вступлении в ООН эти страны признали свою ответственность за развязывание Второй мировой войны и совершенные преступления против человечности, обязавшись никогда не допускать повторения подобных нарушений.

Лукьянцев также указал, что в уставе ООН до сих пор сохраняется термин "вражеские государства". По его словам, с учетом нынешней позиции Берлина, Токио и Рима по борьбе с нацизмом "встает вопрос об исключении соответствующих формулировок из устава ООН".

Кроме того, представитель МИД отметил, что продвигаемый Западом тезис о якобы равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание войны преследует исключительно политические цели.